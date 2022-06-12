مطار الغردقة يستقبل 3 رحلات روسية على متنها ألف سائح اليوم

شهد مطار الغردقة الدولي، ارتفاع معدلات وصول رحلات الطيران السياحية الروسية، عقب استئناف حركة الطيران منذ توقف الرحلات الجوية الروسية إلى الغردقة، حيث يستقبل المطار اليوم الأحد 3 رحلات طيران شارتر دفعة واحدة، تقل حوالي ألف سائح، وذلك حسب جداول التشغيل الطيران المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استئناف حركة الطيران السياحية الروسية إلى مطار الغردقة

وأشارت رشا فارس، مدير الحجوزات بإحدى الشركات الجالبة للسياح الروس للغردقة، إن مطار الغردقة يشهد زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية الروسية الشارتر الوافدة إلى الغردقة، وذلك عقب استئناف رحلات الشارتر الروسي منذ توقفها منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا.

مطار الغردقة يستقبل 3 رحلات طيران شارتر اليوم

وأكدت «فارس» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن مطار الغردقة يستقبل اليوم ثلاث رحلات طيران قادمة من مطارات روسيا، مشيرة إلى أن عدد الرحلات سيشهد زيادة خلال الأيام المقبلة، إذ من المقرر وصول 5 رحلات طيران شارتر أسبوعيا تقل الآلاف من السائحين الروس.

وأشارت رشا فارس، إلى أن الموسم الشتوي القادم سيشهد انتعاشة سياحية هائلة، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية من أسواق سياحية متعددة، يأتي على رأسها السياحة الروسية والتشيكية والألمانية والبولندية.

وكشف مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي لـ«الوطن»، أن مطار الغردقة الدولي استقبل اليوم الأحد 89 رحلة طيران سياحة قادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.