تفاصيل إجازة صلاح في الغردقة.. سياج أمني َوزيارة لجزيرته المفضلة

وصل اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إلى مدينة الغردقة، على ساحل البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، لقضاء إجازة خاصة في منتجع الجونة، عقب استبعاده من معسكر المنتخب، الذي يستعد لمواجهة إثيوبيا، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية، بسبب الإصابة التي اشتكى منها اللاعب عقب مباراة الجولة الأولى أمام منتخب غينيا يوم الأحد الماضي.

وكشف مصدر مقرب من محمد صلاح أن النجم الدولي يقضي إجازته في منتجع الجونة، شمال مدينة الغردقة، داخل فيلا خاصة على ساحل البحر الأحمر، في سرية تامة، وذلك وسط سياج أمني على اللاعب الدولي، على مدار 24 ساعة.

تفاصيل اليوم الأول لإجازة صلاح في الغردقة

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن محمد صلاح حرص على الذهاب إلى جزيرة «بيوض»، بمجرد وصوله في أول يوم له بالاجازة بالغردقة، برفقة اثنين من أصدقائه، وهي الجزيرة التي يعشقها النجم الدولي، ويأتي إليها خصيصاً للعام الثالث على التوالي.

وأوضح المصدر أن جزيرة «بيوض» تقع شمال مدينة الغردقة، حيث ذهب صلاح لقضاء اليوم الأول من إجازته على شواطئ الجزيرة، بواسطة مركب سياحى، برفقة أصدقائه، وحرص خلال الرحلة على ممارسة رياضة السنوركل وصيد الأسماك.

سبب عشق صلاح للغردقة

وعن سبب عشق صلاح لجزيرة «بيوض»، قال المصدر إن الجزيرة تتميز برمالها الناعمة، وشواطئها الخلابة، ومناظر طبيعية غاية في الجمال، كما تحتوي على تجمعات من الشعاب المرجانية الفريدة، تتنوع ما بين الشعاب الصلبة والنارية والملونة الرخوة، بالإضافة إلى ظهور عدد من الكائنات البحرية النادرة، مثل الدلافين والسلاحف البحرية، بالإضافة إلى الهدوء الذي تنعم به شواطئ جزيرة «بيوض»، حيث يحرص صلاح على البحث عن الهدوء والراحة.

ونشر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، صورة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، خلال استمتاعه برحلة بحرية على شواطئ الغردقة وعلق عليها «مصر».