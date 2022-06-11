توافد السائحين على شواطئ الغردقة هربا من حرارة الجو «صور»

شهدت شواطئ الغردقة توافد الآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية، حيث تستقبل الغردقة عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين الأجانب ويأتي السياحة الألمان في المقدمة ثم بولندا والتشيك وإنجلترا وهولندا وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وايطاليا ورومانيا.

شواطئ الغردقة كاملة العدد

وأشار وحيد تهامي مدير عام أحد المنتجعات السياحية في الغردقة والخبير السياحي المعروف إلى أن شواطيء الغردقة كاملة العدد في الصيف، وذلك هربا من حرارة الجو حيث تشهد توافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية مع انتعاش حركة السياحة الخارجية وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 90%.

ولفت «تهامي» في تصريحات لـ «الوطن» أن عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية أعلنت أنها كاملة العدد تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية مع بداية فصل الصيف وقرب حلول إجازة عيد الأضحى المبارك.

مطار الغردقة يستقبل آلاف السائحين

وأشار مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي في تصريحات لـ «الوطن» أن المطار استقبل 80 رحلة طيران منتظم وشارتر من مختلف المطارات الأوربية تقل أكثر من 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وفي سياق آخر حذرت محافظة البحر الأحمر المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة خلال وشرب السوائل بصورة مستمرة والتواجد داخل اماكن جيدة التهوية وذلك حتى انتهاء فترة الطقس شديد الحرارة.