مهرجان الفوم في مواجهة الصيف على شواطئ الغردقة بمشاركة السائحين «صور»

نظم عدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، مهرجان الفوم بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من جميع دول العالم، بمشاركة أكثر من 25 جنسية أجنبية على أنغام الموسيقى المزمار البلدي على الشواطىء المفتوحة، والذين رقصوا على أنغام الموسيقى والمزمار البلدي في سعادة غامرة تزامنا مع انتعاش حركة السياحة الخارجية وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، ووصلت إلى نسبة 100% في عدد من الفنادق، والتي أعلنت انها كاملة العدد ولا يوجد أي حجوزات خلال إجازة الصيف.

مهرجان الفوم لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة

ومن جانبه قال مصطفى عبده، مدير بأحد الفنادق المنظمة للمهرجان بالغردقة، إن الهدف من المهرجان هو خلق جو ترفيهي في فصل الصيف في مواجهة درجة الحرارة، وهذه المهرجانات كنوع من أنواع الدعايا وتنشيط السياحة، وذلك بصفة أسبوعية على الشواطئ المفتوحة بمشاركة النزلاء من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة من دول العالم من سويسرا والمجر والتشكيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا و بلجيكا وإنجلترا وهولندا وفرنسا وألمانيا.

إقبال على مهرجان الفوم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأشار وائل سيد رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى أن مهرجان الفوم لاقى إقبالًا شديدًا من السائحين من الكبار والصغار خاصتا الأطفال وسط جو ترفيهي تزامنًا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وحرص جميع النزلاء على الإستمتاع والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة لشواطئ الغردقة، لافتًا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل وعدد كبير من الفنادق، أعلنت أنها كاملة العدد حتى الصيف القادم.