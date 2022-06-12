حصاد معهد العيون في 8 سنوات.. أبحاث دولية ومشاركات في مبادرات صحية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدما من الدكتور مصطفى محمود صلاح الدين، رئيس معهد بحوث أمراض العيون، بشأن حصاد أداء المعهد خلال الفترة من 2014-2022، والتقدم الملموس الذي يشهده معهد بحوث أمراض العيون، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

534 بحثا منشورا في مجلات محلية ودولية

وأشار التقرير، إلى أنّ النشر العلمي للمعهد شهد تطورًا متميزًا خلال السنوات الثماني الماضية، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة بالمجلات المحلية والدولية والكتب العالمية 534 بحثا، فضلا عن التعاون مع بنك المعرفة المصري في إطلاق دورية علمية تحمل اسم المعهد Journal of Ophthalmology & Related Sciences (JORS).

وأفاد التقرير، بأنّ المعهد حصل على 9 براءات اختراع، وجار حاليا تسجيل 7 براءات اختراع للحصول عليها، إضافة إلى إنجاز 8 مشروعات بحثية على المستوى المحلي، أهمها «مشروع تركيب وتشغيل برنامج - Care Prime وهو برنامج متخصص فى إدارة المستشفيات Hospital Management information system»، ويهدف إلى بناء قاعدة بيانات علمية قومية عن أمراض العيون في مصر بالتسجيل العلمي والطبي لحالة أمراض العيون، وذلك بميكنة الملفات الطبية records Medical Electronic والربط مع قواعد البيانات المحلية والعالمية في مجالات البحث والتطوير لأنشطة وأبحاث طب العيون والمجالات المرتبطة به، وكذلك مشروع التحول الرقمي للأنشطة البحثية والإدارية والطبية.

8 مؤتمرات دولية

وعلى مستوى التمثيل الدولى، لفت التقرير إلى مشاركة المعهد في عدة مؤتمرات دولية، حيث عُقدت 8 مؤتمرات دولية سنوية باسم المعهد فى مختلف تخصصات طب وجراحة العيون، وتم اختيار المعهد بحوث أمراض ليكون مقرًا لإجراء امتحان الجزء الثالث من Glasgow of Collage Royal، إضافة إلى مشاركة المعهد في أكبر مؤتمر لجراحي شبكية العين بإيطاليا Floretina والذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما، في ديسمبر 2021.

وتناول التقرير التعاون بين المعهد والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية المصرية، في مجال طب وجراحة العيون، بالتعاون مع الدول الأفريقية التي تعاني من نقص شديد في هذا المجال، سواء في الإمكانيات التجهيزية أو الخبرات الفعلية، حيث نظم المعهد دورة تدريبية، واستضاف 19 طبيبًا من 17 دولة أفريقية في مجال طب وجراحة العيون.

وذكر التقرير أنّ المعهد وقع 7 اتفاقيات تعاون دولي مع العديد من الجهات العالمية في مجال طب العيون، ومنها: اتفاقيات التعاون مع معهد الجراحة الانكسارية وجراحات العيون (IROC) في زيورخ، ورابطة جمعيات البحوث التشغيلية الأوروبية EURO، مركز كيك الطبي بجامعة جنوب كاليفورنيا، ومعهد الأبحاث في طب العيون IRO بسويسرا، والمعهد الكاتالاني لشبكية العين، جامعة فورتسبورغ ألمانيا، وجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة، إضافة إلى توقيع 5 بروتوكولات تعاون محلية مع «كلية العلوم جامعة الإسكندرية، شركة أوبتا لاين للمستلزمات الطبية، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بجامعة عين شمس، ومؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية».

وأشار التقرير إلى إنشاء مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا «تايكو» بمعهد بحوث أمراض العيون، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث بدأ المكتب عمله بـ4 مشروعات بحثية، إضافة إلى إرسال القوافل الطبية من المعهد إلى محافظات مصر المختلفة، للمساهمة في نقل الخدمة الطبية لمختلف أنحاء الجمهورية، وتزويد الأطباء بمهارات جديدة؛ لوصول الخدمات الطبية للمعهد إلى أكبر عدد من المرضى في مصر.

ومن أهم أنشطة المكتب: إبرام عقد اتفاق لتنفيذ نماذج أولية صناعية للاختراعات المتقدمة بالتعاون مع شركة بيت الفكرة، والتفاوض مع إدارة التسويق بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، لإنشاء شركة بمقر المعهد خاصة بتسويق النماذج الأولية للمخترعين، وكذلك ابتكار 6 تركيبات دوائية جديدة، في طور التجربة على حيوانات التجارب، لعلاج التهاب القزحية وجفاف العين، وابتكار 3 تركيبات دوائية جديدة لعلاج التهاب القزحية بتقنية النانو تكنولوجي.

المشاركة في المبادرات الجمهورية لصحة المصريين

وفي مجال خدمة المجتمع، لفت التقرير إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، كما نظم المعهد زيارات ميدانية للقيام بعمل مسح مبدئي لأمراض العيون بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ لإجراء دراسات استكشافية عن مدى انتشار الأمراض الرمدية المختلفة لدى بعض أطفال المدارس الابتدائية، للوقوف على مدى إصابتهم في أعمار مبكرة بعيوب الإبصار المختلفة والحول، إضافة إلى تنظيم المعهد 20 قافلة طبية للمناطق النائية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لاستقبال المرضى غير القادرين من المحافظات النائية، لإجراء عمليات جراحية متنوعة، وذلك في ضوء الدور المجتمعي المنوط بالمعهد.

كما يدرّب المعهد، الأطباء خريجي الجامعات المصرية الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وذلك في التخصصات الدقيقة بمجال طب وجراحة العيون، وتدريب الأطباء المتخصصين في طب وجراحة العين وفقًا لبرنامج الزمالة المصرية.

وأكد التقرير أنّ المعهد يشهد تطورًا في البنية التحتية، حيث تجرى حاليًا أعمال تطوير شامل لمختلف أقسام المعهد ومعامله؛ لخدمة الأغراض البحثية والطبية، وزيادة عدد المعامل، والعيادات وغرف المرضى، وغرف العمليات وقاعات المؤتمرات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من تطور ملحوظ في النشر العلمي وخدمة المجتمع، يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تُقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات والمراكز البحثية، وكذلك التدريب على النشر الدولي.

وأكد المُتحدث الرسمي للوزارة، استمرار دور المراكز البحثية في مواكبة سياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته في المجالات كافة، من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، حيث تعمل جميعها في تعاون دائم مع قطاعات التنمية في الدولة.