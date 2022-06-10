«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف خالية بوزارة التعليم العالي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لشغل عدة وظائف شاغرة بقطاعات تابعة للوزارة، وذلك في إطار خطة الدولة لسد العجز في بعض الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والأعمال العام وبعض الهيئات التابعة للدولة.

وفي إطار ذلك أعلن الجهاز اليوم، عن حاجة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حاجتها لشغل وظيفة مهندس بمختلف التخصصات (مدني/عمارة/كهرباء/اتصالات وإلكترونيات) (تعاقد)، و«الوطن» تستعرض تفاصيل وضوابط وقواعد التقدم للالتحاق بهذه الوظائف على النحو التالي :

مهندس بمختلف التخصصات (مدني/عمارة/كهرباء/اتصالات والكترونيات) (تعاقد)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للشئون الهندسية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: إجادة التعامل مع الحاسب الآلي

شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام

مستوى المؤهل: *مؤهل عال

المؤهل: *مؤهل عال-بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة مدنية

*مؤهل عال- بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة معماريه

*مؤهل عال- بكالوريوس الهندسة تخصص هندسه كهربائية

*مؤهل عال- بكالوريوس الهندسة تخصص اتصالات والإلكترونيات

المستندات المطلوبة: * الصورة الشخصية

*صورة الرقم القومي وجه أول سارية

*صورة الرقم القومي وجه ثاني سارية

*صورة المؤهل

*شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة)

*صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة

*صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/06/09

نهاية الإعلان:2022/06/23

العدد المطلوب:5

بيانات الإتصال: * ملاحظات هامة عند عملية التقديم:-

* يتم رفع المستندات بالألوان بصيغة (jpg) لا يتعدي حجم الملف عن 1 ميجا .* اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة.* التقديم علي وظيفة واحدة فقط .* يرجي التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب .* للاستفسار ( محمول / 01099452340 ) خلال مواعيد العمل الرسمية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة.