طبيب يوضح مخاطر تعرض العين لأشعة الشمس وطرق الوقاية منها «إنفوجراف»

قال الدكتور وليد مهران، طبيب العيون، إنّ التعرض لفترات طويلة للشمس في تلك الموجة الحارة الشديدة التي تمر بها البلاد، يؤدي إلى إصابة الإنسان بالتهابات بكتيرية وجفاف بالعين واضطرابات كبيرة في الشبكية والقرنية، علاوة على الإصابة بحساسية العين؛ في حالة وجود أتربة في بعض الأماكن بجانب أشعة الشمس.

وأضاف «مهران»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المصايف وحمامات السباحة تزيد من حساسية العين، نظرًا لوجود الأملاح والكلور، منوهًا بعدم النزول بأي حمام سباحة إلا في حالة التأكد من أنه على درجة وكفاءة عالية من إجراءات التعقيم.

طرق الوقاية من أشعة الشمس الضارة «الفوق بنفسجية»

وأوضح الدكتور وليد مهران كيفية تجنب أشعة الشمس فوق البنفسجية وطرق الوقاية منها، بأنه لا بد من عمل كمادات للعين، وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة الشديدة، واستخدام القطرات الملطفة لجفن العين لغسلها من البكتيريا، والقطرات المضادة للجفاف وبديلة الدموع، ويجب وضع النظارات الشمسية الطبية؛ لأنها تحتوي على فلاتر تحمي من الأشعة الفوق بنفسجية التي تصيب العين بالالتهاب الشديد.

وتابع «مهران»، خلال حديثه، بأنّه عند الشعور بأي إلتهاب في العين، لا بد من استشارة الطبيب على الفور وعدم استخدام أية قطرات دون علم الطبيب، لعدم تفاقم الحالة.