سوهاج تسجل أعلى درجة حرارة منذ بداية الصيف.. والأرصاد تحذر من أشعة الشمس

تشهد محافظة سوهاج اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، استمرارا لارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بداية الصيف، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم بمحافظة سوهاج 42 درجة مئوية نهارا، بينما تسجل الصغرى 24 درجة مئوية، ليسود طقس معتدل الحرارة ليلا، وكذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

استمرار الارتفاع في درجات الحرارة

ويسود طقس شديد الحرارة اليوم، نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تبلغ ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يوم السبت المقبل، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة لأول مرة في هذا العام حاجز 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا وطقس حار ليلا.

انكسار الموجة الحارة يوم الأحد

ومن المتوقع أيضا أن تنكسر موجة الطقس شديد الحرارة اعتبارا من الأحد 12 يونيو على شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، على أن يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد تنصح بعدم التعرض لأشعة الشمس

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خاصة على جنوب وشمال ووسط صعيد مصر، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، والإكثار من تناول المشروبات الباردة وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وغطاء للرأس في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس.