أطفال من 30 دولة حول العالم يروجون للحضارة المصرية برسوماتهم

كشف محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، عن تفاصيل قيام عدة أطفال من 30 دول حول العالم، برسم لوحات ترصد جمال مصر، قائلًا: «أجرينا بحثا بالتعاون مع جامعة القاهرة اسمه شخصية مصر في عيون أطفال العالم، عادة الأطفال يرون في مصر القديمة أكثر الأشكال التي تجذبهم نظرا لطبيعة الجزء التاريخي الذي يدرسه العالم كله عن مصر في المناهج».

كل مناهج العالم تدرس حضارة مصر القديمة

وأضاف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن كل مناهج العالم تدرس حضارة مصر القديمة، مشيرًا إلى أنّ التعامل مع الطفل يطور الحضر والمستقبل؛ لأن الطفل يحرك الأسرة بشكل أو بآخر بسبب احتياجاته وإمكانياته وما يطلبه.

الطفل إذا تربى على حب بلد سيظل سفيرا لها

وتابع رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، «الطفل إذا تربى على حب بلد سيظل سفيرا لها، وبالتالي فإن وزيرة الثقافة تدعم هذه الفكرة، ولماذا لا يتم استضافة عدد كبير من هؤلاء الأطفال الفائزين لحضور رحلات في مصر، وهناك فكرة باستضافة مجموعة من الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية حتى يستمتعوا بزيارة الأماكن التي رسموها في مصر، وعلى مدار 30 سنة شاركت 77 دولة».