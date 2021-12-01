المركز القومي لثقافة الطفل يدشن مسابقة «صحتنا حياتنا»

أطلق المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، مسابقة «صحتنا حياتنا»، ليعبر الطفل عن إحدى المشكلات الصحية ويحاول خلق حلول مناسبة للوقاية منها، لرفع الوعي الصحي والحفاظ على الصحة العامة والنظام الغذائي السليم وذلك من خلال عمل فني أو أدبي أو تصميم لعبة يدوية أو الكترونية.

شروط خاصة بالمتسابق:

يشترك الأطفال فى المسابقة من سن 8 إلى 18 سنة، وتشترط المسابقة في الفئة العمرية من 8: 12 سنة أن يقوم الطفل بما يلي:

- تصوير فوتوغرافي لإحدى المشاكل الصحية أو المقارنة بين إحدى المشكلات وكيفة خلق حلول لها.

- تصوير فيديو للطفل أثناء قيامه بتوعية أصدقائه وتفاعلهم معه لإيجاد حلول لإحدى المشكلات الصحية

- تنفيذ وإخراج بوروشور، بانفليت، مجلة لتوعية أصدقائه للمحافظة على صحتهم

المرحلة العمرية من 12إلى 18 سنة

- تصميم لعبة يدوية أو ألكترونية تهدف إلى التوعية بمشكلة صحية على أن ترسل الأعمال الفنية على CD

- كتابة بحث من 250 كلمة يشمل مقدمة عن مشكلة من المشكلات الصحية وبحث طرق الحلول بحجم خط 16

البيانات المطلوبة

- الإسم رباعيا

- السن وتاريخ الميلاد

-الجنس (ذكر أم انثى)

- الجنسية

- البلد أو المحافظة

- رقم الهاتف المنزلي والمحمول إن وجد

- عنوان المنزل بالكامل

- اسم المدرسة والادارة التعليمية أو المركز الاستكشافى

- يرسل المتسابق صورة من شهادة الميلاد وصورة شخصية حديثة.

شروط خاصة بالمتسابق:

- يحق للمتسابق أن يشارك بأكثر من عمل على أن الأساسي هو البحث ويصنف عليه أي عمل فني.

- يُدون على مسابقات المشاركة، عبارة «مسابقات متنوعة وموسمية - مسابقة صحتنا حياتنا»، للعام 2021/ 2022، قسم الثقافة الصحية.

- في حالة عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط يتم استبعاد العمل

- يستبعد العمل المنقول من الإنترنت أو أي مصدر آخر

- الأعمال المقدمة لا ترد سواء فازت أو لم تفز

- تحجب الأعمال الفائزة بعد شهر من إبلاغ الطفل بتسلم الجائزة

- الأعمال الفائزة يقام بها معرض

ويتم استقبال الأعمال حتى 28 فبراير 2022، على العنوان التالى: «محطة المساحة – الهرم – مدينة الفنون – المركز القومى لثقافة الطفل»، أو من خلال البريد الالكتروني للمركز: www. ennnc. org ويقوم بتحكيم المسابقة نخبة من المتخصصين من داخل المركز وخارجه.

جوائز المسابقة:

ويقدم المركز جوائز وميداليات ذهبية وفضية وشهادات تقدير وهدايا من إصدارات المركز، والأعمال الفائزة يقام بها معرض في نهاية المسابقة.