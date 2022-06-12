متحدث «مترو الأنفاق»: تخفيض سرعات القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أصدر أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو الأنفاق وإدارة الخطين الأول والثاني، تعليمات جديدة لقائدي قطارات المترو، بضرورة تخفيف السرعات بالخط الأول «حلوان - المرج الجديدة»، والخط الثاني «شبرا الخيمة -المنيب».

ارتفاع درجات الحرارة السبب

وأكد متحدث الشركة المصرية لمترو الأنفاق في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه سيتم تخفيف سرعة القطارات خارج الأنفاق، وخاصة قطارات الخط الأول «حلوان - المرج الجديدة»؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية وتأثير القضبان الحديدية في ذلك، وأيضًا أعمال التمدد، وذلك لعدم حدوث أزمات، لافتًا بأن ذلك يتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد «عبد الهادي»، بأن فرق الصيانة التي تتعامل مع العوارض وإزالة الأعطال على قدر عال من الجاهزية حال حدوث أي أعطال، بالإضافة إلى الدفع بعدد من القطارات الإضافية خاصةً في وقت الذروة، بغرص توفير كافة سبل الراحة لمستقلي قطارات مترو الأنفاق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو الأنفاق وإدارة الخطين الأول والثاني، بأن الشركة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المحطات والقطارات قبل بداية ساعات العمل اليومية.

الخط الساخن لتلقي الشكاوى والاقتراحات

وتناشد الشركة المصرية المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق، الركاب بضرورة التواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048، وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتساب 01221116048، أو عن طريق الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة، بغرض تلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.