مترو الأنفاق: قطارات إضافية تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة

أعلنت شركة مترو الأنفاق، استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وتجهيز قطارات إضافية للدفع بها طوال أيام الامتحانات، حتي يتثني للطلاب الوصول إلى لجانهم دون تأخير، علاوة على وضع خطة شاملة لتعقيم وتطهير المحطات وعربات القطارات، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

الدفع بقطارات إضافية طوال أيام امتحانات الثانوية العامة2022

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أن الشركة تستعد لقدوم امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها وتشكيل فرق صيانة وتوزيعها على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة، للعمل على إصلاحها سريعا، وتجهيز قطارات إضافية، للدفع بها طوال أيام عقد امتحانات الثانوية العامة، حتى يتثني للطلاب الوصول إلى لجان الامتحانات بشكل سريع دون أي تأخير، مشيراً إلى زيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات، لعدم حدوث أي زحام داخل المحطات، أو أي تكدسات داخل عربات القطارات.

إجراءات مشددة ضد كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شركة مترو الأنفاق ستقوم بتنفيذ إجراءات مشددة ضد فيروس كورونا، طوال أيام عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي من المنتظر أن تعقد يوم 20 يونيو الجاري، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والركاب، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه سيتم التنبيه من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بشكل يومي على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، وإن المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات سيعرض نفسه الغرامة المالية والمقدرة بـ50 جنيها.

وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجاناً

وأشار عبدالهادي، إلى تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجاناً، خلال أيام امتحانات الثانوية العامة 2022، وبعد انتهاء الامتحانات، مؤكداً أن الشركة لم ترصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة في 2020.