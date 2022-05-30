عطل مفاجئ في مترو الأنفاق.. وقطارات إضافية بعد الإصلاح لمواجهة الزحام

أعلنت الإذاعة الداخلية في محطة المنيب بالخط الثاني للمترو، حدوث عطل فني مفاجئ سيؤدي إلى تأخير بعض القطارات، مشيرة إلى أنّه جارٍ العمل على إصلاح العطل لعودة حركة القطارات لطبيعتها، وعقب الإصلاح سيتم الدفع بقطارات إضافية، لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات.

عطل فني مفاجئ في مترو الأنفاق

وذكرت الإذاعة الداخلية بمحطات مترو الأنفاق، أنّ هناك عطل فني مفاجئ بأحد القطارات، سيعمل على تأخير بعض القطارات بالخطين الأول والثاني، وجار إصلاح العطل المفاجئ لعدم تعطل حركة المترو، كما جرى التأكيد على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة قبل التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل.

فرق صيانة على أرصفة محطات مترو الأنفاق

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق، أنّه جرى نشر فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات بالخطين الأول والثاني للمترو، لمواجهة الأعطال المفاجئة، وإصلاحها فورا لعدم حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، وسيتم الدفع بنحو 4 قطارات إضافية بعد قليل، لمواجهة زحام الركاب بالمحطات، وهناك متابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية، أولا بأول للتأكد من انتظام الحركة وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير عمل القطارات.

جميع إجراءات كورونا يتم تنفيذها بشكل دوري

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ شركة مترو الأنفاق تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، موضحا أنّ جميع المحطات يتم تعقيمها وتطهيرها كل ساعتين تقريبا، للحد من انتشار الفيروس.