متحدث «مترو الأنفاق»: تشديد يومي بإجراءات كورونا لمنع إصابة أي راكب

أعلنت شركتي «مترو الأنفاق» المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، و«آر.إيه.تي.بي»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، العمل على تنفيذ إجراءات مشددة بشكل يومي داخل المحطات وعربات القطارات لمواجهة فيروس كورونا، إذ يتم تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير المحطات كل ساعتين، بالإضافة لتعقيم القطارات قبل ساعات التشغيل، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للحد من كورونا لمنع إصابة أي راكب بالفيروس أثناء استقلاله المترو.

ارتداء الكمامات الطبية داخل مترو الأنفاق إجباري

ومن ناحيته، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة تشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بشكل يومي داخل المحطات وعربات القطارات، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامات الطبية لدي الركاب إجباري داخل المحطات وعربات مترو الأنفاق، حتى لا يتعرضوا لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، موضحا أن الشركة لم ترصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة.

تعقيم محطات مترو الأنفاق كل ساعتين

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن عمال الشركة يتولوا أعمال تعقيم وتطهير المحطات كل ساعتين، لمواجهة فيروس كورونا، لتوفير الحماية والسلامة والأمان لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، إذ أن المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، شدد على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل.

24 وحدة إسعافية لعلاج الحالات المرضية مجانا

وكشف المتحدث باسم مترو الأنفاق عن وجود 24 وحدة إسعافية متنقلة في جميع محطات المترو، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، مؤكدا أن هناك غرفة عمليات مركزية تتابع سير حركة مسير القطارات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.