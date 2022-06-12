السيطرة على حريق شقة في إمبابة.. 3 سيارات إطفاء أخمدت النيران دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية، على حريق محدود داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على النيران دون إصابات أو خسائر.

السيطرة على حريق شقة سكنية في إمبابة

بداية الواقعة، كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بـ نشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

حريق منزلي شقيقين في طما

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق في منزلي شقيقين بطما نتيجة ماس كهربائي، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود إخطار من مركز شرطة طما، بنشوب حريق بمنزل دائرة مركز طما.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي، تحت إشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، وحدة الحماية المدنية.

وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالبلوك الأبيض، ملك «أبو المجد ع. م» 56 عاما، موظف، وامتد لمنزل مجاور ملك شقيقه «أحمد ع. م» 56 عاما عامل، ويقيمان بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.