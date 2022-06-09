إصابة 3 في حريق داخل مخزن بالعبور واصطدام سيارة بعمود في طوخ

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، قبل قليل، من السيطرة على حريق نشب فى مخزن سيراميك بمدينة العبور، أمام المركز الطبى العالمي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

بلاغ بحريق في مخزن بالعبور

تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن سيراميك في مدينة العبور، أمام المركز الطبي العالمي، تم إخطار الحماية المدنية، التي دفعت بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها للمنشآت المجاورة.

المخزن على مساحة 2000 متر مربع

أظهرت المعاينة أن المخزن مقام على مساحة حوالي 2000 متر مربع، واندلعت النيران داخل 1000 متر، ولدى محاولة بعض العمال إخماد الحريق، أصيب 3 أشخاص منهم بالاختناق، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وملابساته وطلبت تحريات المباحث.

اصطدام سيارة بعمود إنارة على الطريق الزراعي

في سياق آخر، شهد الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية» حادث اصطدام سيارة بعمود كهرباء في الجزيرة الوسطى للطريق، بدائرة مركز طوخ، مما أدى إلى حدوث ميل بالعمود، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارة على الطريق الزراعي بعمود إنارة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية، وتبين تصادم سيارة بقيادة «ع. ع.»، 36 سنة، مقيم بقرية «قرطسا»، بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، بعمود كهرباء بالجزيرة الوسطى، بعد نزلة كوبري طوخ العلوي، بحوالي 100 متر، على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، اتجاه القاهرة، وتحولت السيارة إلى اتجاه بنها، نتيجة عبور الجزيرة الوسطى.

تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على السيارة والسائق، وإخطار مسئول قسم الكهرباء بمجلس المدينة، لعمل المعاينة اللازمة ورفع أثار الحادث.