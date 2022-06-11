الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع بمستشفى في أسيوط

سيطرت الحماية المدنية بأسيوط على حريق نشب في خط كهرباء مغذي لمستشفى «الإنسانية» قبل امتداده لأماكن أخرى، دون وقوع خسائر في الأرواح.

إخطار لمديرية أمن أسيوط بالحريق

وتلقى اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم أول يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق محدود بخط كهرباء ممتد لمستشفى الإنسانية الخاص بدائرة قسم أول.

الشرطة وقوات الإطفاء بالحريق

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومأمور قسم أول والسيد محمد البشير رئيس حي غرب والسيد أحمد ثابت نائب الحي ورئيس وحدة المرافق إلى مكان الواقعة وفور وصول رجال الإطفاء جرى إخماد النيران قبل امتدادها إلى أماكن أخرى دون وقوع خسائر في الأرواح.

العثور على جثمان طالب الازهر الغريق باسيوط

في سياق منفصل، تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طالب بجامعة الأزهر بأسيوط بالترعة الإبراهيمية، أثناء السباحة هروبا من ارتفاع درجات الحرارة.

وانتقل لموقع البلاغ قوات الشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين غرق طالب يدعى محمد نبيل محمد، طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للوجه القبلي فرع أسيوط، يبلغ عمره 21 عاما، وذلك أثناء السباحة هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

وتم تحرير محضر بالواقعه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان الاسباب.