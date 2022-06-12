نشوب حريق في منزلي شقيقين بطما بسبب ماس كهربائي دون وقوع إصابات

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق في منزلي شقيقين بطما نتيجة ماس كهربائي، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إخطارا من مركز شرطة طما، بنشوب حريق بمنزل دائرة مركز طما.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، وحدة الحماية المدنية.

وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالبلوك الأبيض ملك المدعو أبو المجد ع م ح 56 عاما موظف، وامتد لمنزل مجاور ملك شقيقه المدعو أحمد ع م ح 56 عاما عامل، ويقيمان بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج وتم الدفع بعدد 2، سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

ماس كهربائي وراء الحريق

وبسؤال مالكي العقارين، أفادا بمضمون ما تقدم وأنهما فوجئا بالنيران تشتعل بالمنزل الأول، وعلى الفور أسرعا لإخمادها والاتصال بالنجدة ووحدة الحماية المدنية، وامتدت النيران أثناء ذلك للمنزل الثاني المجاور للأول، وأرجعا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، وأضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.