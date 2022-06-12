شائعات تجمع كريس إيفانز وشاكيرا.. والممثل: أنا من أكبر معجبيها

بدأت شائعات عديدة تربط بين الممثل الأمريكي كريس إيفانز وشاكيرا، بعدما قاما بمتابعة بعضهما البعض على «إنستجرام»، حيث توقع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن الاثنين مهتمان ببعضهما البعض أو يبحثان عن علاقة عاطفية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان النجمة الكولومبية انفصالها عن صديقها لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه بعد علاقة استمرت على مدار 12 عامًا.

لم أقابلها في حياتي.. لكنني معجب بها

وعن طبيعة علاقة كريس إيفانز وشاكيرا، قرر الممثل الأمريكي أن يكسر حاجز الصمت الذي استمر على مدار الأيام الماضية، حيث أكد الممثل الأمريكي أنه لم يلتق بها أبدًا على الرغم من إعجابه بها كثيرًا، قائلًا: «لم أقابلها قط.. لكنني معجب كبير بها»، وجاء ذلك خلال حدث أقيم في مسرح «إل كابيتان» في هوليوود بولاية كاليفورنيا، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وبسؤاله إذا كان مهتمًا بالظهور في أحد من الفيديوهات الموسيقية الخاصة بها، تابع كريس إيفانز عن شاكيرا، «يا إلهي سأكون محرجًا جدًا من الوقوف بجانبها، هي جيدة للغاية في ذلك»، ونفى معرفته بالشائعات حول وجود علاقة عاطفية بينه وبين شاكيرا، قائلًا: «أنا لا أقضي الكثير من الوقت على شبكات التواصل الاجتماعي»، وأضاف أنه لم ينزعج أن البعض ربطوا بينهما بطريقة ما لأنها «مذهلة».

كريس إيفانز يتابع شاكيرا على «إنستجرام

وكان اكتشف جمهور شاكيرا أنها بدأت في متابعة عدد من النجوم عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم هنري كافيل وكريس إيفانز وسام هيوجان بالإضافة إلى عدد آخر من المشاهير، وذلك بعد إعلان انفصالها رسميًا عن والد نجليها لاعب كرة القدم الإسباني، وذلك من خلال بيان مقتضب، جاء فيه: «نأسف لتأكيد أننا ننفصل، من أجل رفاهية أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتنا.. شكرًا لتفهمكم».