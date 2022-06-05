أحدث أغنية لـ«شاكيرا» تكشف خيانة بيكيه: لن أتحمل.. أعلم أنك تكذب

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن انفصال المطربة الكولومبية شاكيرا وجيرارد بيكيه نجم نادي برشلونة الإسباني تصدر عناوين الصحف عندما تم الإعلان عن ذلك، لكن الصحيفة تقول إنه بالعودة إلى أحدث أغاني شاكيرا، فإنها كشفت عن المشكلة بينها وبين صديقها حتى قبل الإعلان رسميا عن الانفصال بينهما.

وكانت المغنية شاكيرا حسمت الأمر رسميا وأعلنت أنها في طريقها للانفصال عن نجم برشلونة الإسباني، لتتأكد التكهنات التي كانت تشير إلى خلافات بينهما، لكن وسائل إعلام إسبانية تؤكد أن مشكلة حضانة الأطفال ستثير الخلافات بينهما.

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معجبو أغنية شاكيرا يرون أنها تنطبق على جيرارد بيكيه

وأضافت الصحيفة أن أغنية Te felicito للغنية شاكيرا حققت أكثر من 69 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وكانت الأغنية ناجحة حتى قبل خبر انفصال شاكيرا وبيكيه، لكن يبدو أنه بعد الإعلان الرسمي عن الاتجاه الجديد الذي تسلكه حياتهم، اتخذت الأغنية معنى جديدًا لمحبي شاكيرا.

الأغنية لشاكيرا تتحدث عن الغش والخداع، وتتحدث عن فرد تبين أنه خدع شريكه، وهو ما يراه كثيرون الآن ينطبق على ما فعله جيرارد بيكيه مع شاكيرا، إذ تقول وسائل إعلام إسبانية إنه خان النجمة الكولومبية مع فتاة تصغرها بـ 25 عاما.

كلمات الأغنية المثيرة للجدل والتي صدرت في أبريل الماضي

وتقول الصحيفة إن كلمات شاكيرا تستهدف بيكيه، والتي تقول فيها «كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. لا تخبرني أنك آسف، هذا يبدو صادقًا، لكنني أعرفك جيدًا وأنا أعرفك جيدًا. أعلم أنك تكذب»، كما تضمنت الأغنية انتقادات لزوج يخدع شريكته.

تقول كلمات الأغاني أيضا: «تلك الفلسفة الرخيصة، أنا لا أشتريها. أنا آسفة، لم أعد أركب تلك الدراجة. لا يمكنني التحمل».

وقد تم إصدار الأغنية، التي تستخدم الموسيقى الإلكترونية وتتميز بتصميم رقص خاص، حيث يقلد كلاهما رقصة الروبوت في نهاية أبريل، وقد تم تصوير الأغنية في برشلونة.