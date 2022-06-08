مصدر مقرب من شاكيرا: الانفصال تم في فبراير الماضي وليس بسبب الخيانة

كشفت مجلة «Hola» الإسبانية كواليس جديدة في أزمة الانفصال بين النجمة العالمية شاكيرا وصديقها لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، اللذين أعلنا رسميا انفصالهما بعد علاقة دامت 12 عاما، في بيان رسمي مشترك، يوم السبت الماضي من خلال كلمات مقتضبة: «نأسف لتأكيد انفصالنا، ومن أجل رفاهية أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتنا».

وأوضح أحد المصادر المقربة، وفقا للتقرير المنشور في المجلة الإسبانية، إن علاقة شاكيرا بوالد أبنائها انتهت في فبراير الماضي، ووصفت سبب الانفصال بـ«تآكل للعلاقة استمر لعدة أشهر»، ونفت ما تردد أن الأمر له علاقة بخيانته لها مع طالبة في العشرينات.

الظهور الأول لـ شاكيرا وبيكيه بعد الانفصال

وفي نفس اليوم الذي أكدا فيه الخبر، عادت شاكيرا وبيكيه إلى الظهور في هلوبوكا ناد فلتافو، وهي بلدة في جمهورية التشيك، خلال عطلة نهاية الأسبوع، سافرا إلى هناك لحضور بطولة بيسبول شارك فيها ابنهم الأكبر «ميلان»، شجع الزوجان السابقان ابنهما بشكل منفصل، حيث جلس «بيكيه» في المدرجات، بينما كانت شاكيرا في الصف الأول، وبالكاد تحدثا بكلمة وتجنبا التقاط الصور معًا.

مشكلات عاطفية وعائلية وقانونية

ويعيش الثنائي عاما صعبا، فبجانب مشكلاتهما العاطفية هناك عدد من المشكلات الرياضية والعائلية والقانونية، منذ بداية شهر مايو أصيب جيرارد بيكيه في العضلة المقربة من فخذه اليسرى، وهي مشكلة صحية طفيفة مقارنة بالسقوط الخطير الذي عانى منه ويليام مبارك، والد شاكيرا، يوم السبت الماضي 28 مايو، في برشلونة، وتطلب نقله إلى المستشفى.

في المقابل، لا يبدو المستقبل القضائي لشاكيرا وجيرارد بيكيه ورديًا للغاية، حيث فتح مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد تحقيقا بشأن اللاعب صاحب عقد كأس السوبر في السعودية، فيما اتهمهت بالاحتيال على وزارة الخزانة بأكثر من 14 مليون يورو وقد تواجه عقوبة السجن.