شاكيرا تسافر خارج إسبانيا بعد انفصالها عن بيكيه.. وشقيقتها: تتعافى

كشفت شقيقة النجمة العالمية شاكيرا عن تفاصيل حالتها النفسية خلال الفترة الماضية، عقب إعلان انفصالها رسميًا عن صديقها ووالد نجليها لاعب الكرة جيرارد بيكيه، بعد شائعات عديدة تدور حول خيانته لها، بينما رفضت المغنية الكشف عن سبب الانفصال، مطالبة بـ«احترام خصوصيتهما»، مؤكدة أن الوضع مؤثر بالنسبة للطرفين، وسيحاولان إدارته بأفضل طريقة ممكنة لصالح أبنائهما.

وقالت لوسيا مبارك إحدى شقيقات المغنية ذات الأصول اللبنانية، إن شقيقتها تتعافى وتتواجد في الوقت الحالي خارج إسبانيا، لكنها من المقرر أن تعود خلال فترة قصيرة، وفقًا لتصريحاتها نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية «يوروبا برس»، وتتواجد «لوسيا» في برشلونة، بعد قدومها من كولومبيا، بسبب حادث السقوط الذي تعرض له والدها، ونقل إثره إلى المستشفى.

شاكيرا تنفي نقلها إلى المستشفى

وكان قد نشر عدد من المواقع الإسبانية أنباء عن نقل الفنانة شاكيرا إلى المستشفى بسبب مرورها بنوبة عصبية على خلفية الأزمة بينها وبين «بيكيه»، وهو الأمر الذي تطلب وصول سيارة الإسعاف إلى منزلها لنقلها، وهو الأمر الذي نفته تمامًا الفنانة الكولومبية في بيان نشرته عبر حسابها على «تويتر».

وأشارت شاكيرا إلى أن والدها تعرض إلى إصابة بسبب سقوطه في منزلها، يوم 28 مايو الماضي، وهو ما تطلب نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، إذ يتلقى العلاج حاليًا، ونشرت صورة له يظهر فيها مصابًا في وجه بشكل كبير.

بعد 12 عامًا.. انتهاء علاقة شاكيرا وبيكيه رسميًا

بدأ التعارف بين بيكيه وشاكيرا خلال كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، إذ كان يلعب ضمن فريق المنتخب الإسباني الذي فاز بالبطولة، التي كانت شاكيرا تقدم الأغنية الرسمية للحدث الرياضي «Waka Waka»، واستمرت علاقتهما على مدار 12 عامًا، أنجبت خلالهما ابنيها «ساشا» البالغ من العمر 7 سنوات، و«ميلان» البالغ من العمر 9 سنوات.