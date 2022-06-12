وزيرا الأوقاف والشباب يصلان الوادي الجديد لحضور اليوم المفتوح للعلماء

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بحضور الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعدد من الدعاة والعلماء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

فعاليات اليوم المفتوح للعلماء

تأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق بين وزارة الأوقاف والمحافظة لافتتاح وإطلاق أولى فعاليات اللقاء المفتوح للعلماء والمثقفين مع الشباب من الوادي الجديد، والذي تعتزم الوزارة تنفيذه على مستوى الجمهورية.

ويهدف الملتقى إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى الشباب، ومحاربة الفكر المتطرف والشائعات والتصدي لهما.

نشر الفكر الوسطي

جاء ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والشباب والرياضة ومحافظة الوادي الجديد، ويتضمن برنامج الزيارة عقد وزير الأوقاف اجتماع مع قيادات الدعوة وأئمة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة.

ويتضمن برنامج الزيارة افتتاح وإطلاق أولى فعاليات اللقاء المفتوح للعلماء والمثقفين مع الشباب من الوادي الجديد، والذي تعتزم الوزارة تنفيذه على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف نشر الفكر الوسطى المستنير وبناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى الشباب ومحاربة الفكر المتطرف والشائعات والتصدي لهما.