مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميا في 2022.. «من هنا تبدأ الرحلة»

عزّزت الدولة المصرية مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة على المستوى العالمي، من خلال صياغة وتنفيذ خطط وآليات استراتيجية بهدف رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة والترويج للتراث الثقافي والتاريخي والحضاري المصري والاستغلال الأمثل للمقاصد السياحية، وتنويعها بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، ما أسهم في استقطاب السائحين من مختلف أنحاء العالم، خاصة في ظل التطبيق الصارم لإجراءات السفر الآمن، وتجديد الشهادات الدولية التي حصلت عليها المطارات المصرية في مجالات الجودة والسلامة الصحية، فضلًا عن دعم قطاع السياحة الذي يشكل أحد الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية.

مصر.. من هنا تبدأ الرحلة

وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجزء الأول من سلسلة فيديوهات «مصر.. من هنا تبدأ الرحلة»، التي تهدف إلى إبراز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تمتلك الكثير من المقومات السياحية المتنوعة.

مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميًا في 2022

وأشار الفيديو إلى تصنيف مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم 2022 وفقًا لـCNN TRAVEL، بينما حصلت على المركز الأول أفريقيا والـ51 عالميًا في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021، إلى جانب فوزها بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم عام 2021، وفقًا لمجلة «دايف» البريطانية.

توفير سبل الراحة والأمان للسائحين

وخلال تصريحاته في الفيديو، أكد محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أنّ مصر طبّقت بحرص شديد، جميع الإجراءات الاحترازية في المطارات المصرية، من خلال التنسيق المشترك بين جميع الوزارات المعنية، لتوفير سبل الراحة والأمان للسائحين.

تجديد اعتماد 9 مطارات كوجهات آمنة

وأضاف وزير الطيران أنّه جرى تجديد اعتماد 9 مطارات من قبل المجلس الدولي للمطارات ACI خلال العام الحالي، كمطارات آمنة، تتبع الإجراءات الاحترازية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، وهي مطارات القاهرة الدولي، وشرم الشيخ الدولي، والأقصر الدولي، وبرج العرب الدولي، والغردقة الدولي، وأسوان الدولي، ومطار أسيوط الدولي، ومطار سوهاج الدولي، ومطار مرسى علم الدولي في حين يجري الاعتماد لباقي المطارات.

وأشار الفيديو إلى أنّ تلك النجاحات تأتي للعام الثاني على التوالي بعد حصول 11 مطارًا، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن خلال عام 2021.

آراء السائحين في مصر

ورصد الفيديو آراء عدد من السائحين في المطارات والمزارات السياحية المختلفة خاصة في سيناء، حيث أعربوا عن سعادتهم واستمتاعهم بزيارة مصر في ظل ما تتمتع به من أجواء آمنة ومقومات سياحية فريدة ومتنوعة.

وشدد السائحون على أنّ مصر تستحق الزيارة، وأنّها تعد من أفضل المزارات السياحية بالنسبة لهم حول العالم.