السياحة: خطة استراتيجية للتحول الرقمي.. وإنترنت بمزارات الأقصر مجانا

قال خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إن التحول الرقمي داخل الوزارة بدأ منذ دمج وزارتي السياحة والآثار معا، وجرى وضع خطة استراتيجية منذ عام ونصف تعمل على 4 محاور، منها ما هو خاص بالتعامل مع السياح وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم، ومحور آخر يهتم بتطوير المواقع الأثرية بالتكنولوجيا.

بوابات إلكترونية داخل 40 موقع أثري وتاريخي

وأضاف خالد شريف، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أنه تجرى وضع بوابات إلكترونية متقدمة وآليات متابعة داخل 40 موقع أثري وتاريخي، متابعا: «عملنا على إتاحة آليات جديدة لشراء التذاكر داخل 22 موقع أثري».

وأوضح أن بعض المواقع الأثرية أصبحت تضم بوابات إلكترونية، بالإضافة إلى أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني لشراء تذاكر المواقع الأثرية، منوها بأن الموقع يضم 29 موقع أثري.

ولفت إلى أن هناك موقع رسمي للوزارة يقدم كافة الخدمات المميكنة التي تقدمها الوزارة، مثل خدمات شركات السياحة والفنادق والمنشآت السياحية، وخدمات التصوير وتنظيم الفاعليات.

وأكد أن الوزارة تعمل على إتاحة الإنترنت مجانا للزائرين داخل المواقع الأثرية، متابعا: «لدينا نموذج تجريبي للمشروع داخل المتحف القومي للحضارة، ونسعى إلى تنفيذ التجربة داخل المتحف المصري بالتحرير».

مصر الدولة الأولى أفريقيا من حيث سرعة الإنترنت

وأفاد بأنه سيتم تشغيل الإنترنت داخل المواقع الأثرية بالأقصر، بحلول الموسم الشتوي، كما أنه سيتم رفع كفاءة الإنترنت بالفنادق، وفقا للتوجيهات الرئاسية.

وأشار إلى أن هناك مشروع ضخم لتطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات، مشددا على أن مصر الدولة الأولى أفريقيا من حيث سرعة الإنترنت.

ونوة إلى أنه تم تنفيذ تطبيق إلكتروني لبعض القصور التاريخية، يعمل على عرض شكل وتصميم القصور قديما وما حدث بها من تطوير، متابعا: «التطبيق سيتيح أشكال القصور قديما وأوضاع الأثاث وغيرها من الأمور، ونستهدف تطوير ما يعرف بسياحة اليخوت والشاطئية».