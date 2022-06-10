تسويق السياحة: أعداد السياح المصريين بالأقصر منعدمة حاليا بسبب الحر

كشف محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، عن أن ارتفاع درجات الحرارة بمدن الصعيد خلال شهر يونيو الجاري قلل من أعداد السياح الوافدين إلى الأقصر وأسوان حاليا، موضحا أن فرنسا التي كانت تسيِّر 4 رحلات أسبوعية إلى الأقصر خلال الشهر الماضي تم تقليل عدد رحلاتها حاليا لتكون رحلة واحدة في الأسبوع، موضحا أن إسبانيا قللت أيضا عدد رحلاتها من 8 رحلات خلال مايو 2022 إلى نحو 4 رحلات حاليا، مشيرا إلى أن حركة السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان خلال الشهر الجاري تكاد تكون منعدمة.

اليابان تبدأ تسيير رحلات للأقصر أكتوبر المقبل

وأضاف لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تبدأ الرحلات الوافدة إلى الأقصر في الارتفاع التدريجي بداية من شهر يوليو المقبل لا سيما بعد بدء شركة الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها إلى الأقصر بداية من الأسبوع الجاري وهو ما سيرفع عدد الرحلات الوافدة من دول جنوب شرق آسيا إلى مدن الصعيد السياحية خلال الشهور المقبلة، لافتا إلى أن شركات السياحة اليابانية ومن خلال التواصل مع اللجنة أكدت بدء تسيير رحلات للأقصر بداية من شهر أكتوبر المقبل.

إسبانيا مستمرة في تسيير رحلاتها للأقصر

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أن إسبانيا ما زالت تحتل المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى الأقصر منذ بداية العام الجاري، موضحا أن شركات السياحة الإسبانية ستستمر في تسيير رحلاتها إلى محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الرحلات الوافدة من فرنسا إلى الأقصر سترتفع أيضا خلال الشهور القليلة المقبلة.

وكان ثروت عجمي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، قد أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أن العديد من وكلاء السياحة بالدول الأوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا، إضافة إلى أمريكا، بدأوا عقد اتفاقات أولية مع فنادق الأقصر وأسوان الثابتة والعائمة لإرسال مجموعات سياحية إلى المحافظات السياحية بالصعيد بداية من الموسم الشتوى المقبل الذي سيبدأ في أكتوبر 2022.