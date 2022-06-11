غرفة السياحة تتوقع زيادة أسعار برامج الحج.. والإعلان خلال أيام

قال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الوفد المشترك بين اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والأثار وغرفة شركات السياحة، يتفاوض حاليا بالسعودية مع مؤسسة الطوافة السعودية حول أسعار خدمات إقامة وإعاشة حجاج السياح بالمشاعر المقدسة بمخيمات كل منى وعرفات.

زيادات فى أسعار برامج الحج

ولفت فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن مؤشرات التفاوض حتى الآن تشير إلى وجود زيادة فى أسعار تلك الخدمات بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 ألف جنيه بالنسبة للفرد في مستوى الحج الإقتصادي، مقارنة بأسعار تلك الخدمات عام 2019، وبنسبة تتراوح ما بين 25 ألف و30 ألف جنيه للفرد في مستوى حج الـ5 نجوم، موضحًا أن تلك الزيادات وبعد إقرارها من قبل اللجنة العليا للحج، وإعتمادها من قبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، سيتم إضافتها لثمن برنامج الحج؛ حتى تتمكن شركات السياحة من تحصيلها من المواطنين الفائزين بالحج وعددهم نحو 9200 حاج.

الإعلان عن زيادة أسعار البرامج خلال أيام

وأشار إلى أن أسعار الحج السياحي الجديدة بعد إضافة الزيادات في أسعار خدمات الإعاشة والإقامة بمنى وعرفات، سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن أسعار الحج السياحي المبدئية التي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج السياحي وعلنت الشهر الماضي، وضعت على أساس سعر تلك الخدمات عام 2019، وهي آخرعام أدى خلاله المصريون الحج قبل جائحة كورونا، موضحًا أن الضوابط المنظمة للحج السياحي تضمنت بندًا يسمح بزيادة أسعار برامج الحج حال وجود زيادات سيادية في أسعار الخدمات.

وكان باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يكون أقل سعر للحج الاقتصادي هذا العام شاملًا تذكرة الطيران هو 120 ألف جنيه.