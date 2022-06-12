جوائز وتفاصيل الاشتراك في مسابقة «الهجرة» للمصريين فى الخارج

«من كل بلاد الدنيا هيفضل سحرها الأجمل، بمعابدها وتاريخها وتراثها وأهلها الطيبين، علشان كدا وزارة الهجرة أطلقت مسابقة للجاليات المصرية المقيمة في أوروبا، ضمن المبادرة الرئاسية #اتكلم عربي، علشان نعرف الدنيا بجمال مصر وسحرها في كل مكان، بالتعاون مع وزارة السياحة».

هكذا أعلنت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مسابقة للجاليات المصرية المقيمين في أوروبا، وتضمن المنشور جائزة الفائزين بهذه المسابقة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات وتفاصيل الاشتراك في مسابقة «الهجرة» للمصريين فى الخارج، وفقا لمنشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

للمصريين فى الخارج.. خطوات الاشتراك فى مسابقة «الهجرة»

1- تبدأ خطوات الاشتراك فى مسابقة «الهجرة»، القيام بمشاركة الفيديو من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- ومن ثم يقوم الراغب فى الاشتراك بالمسابقة، بتسجيل رابط منشور صفحتك في الاستمارة التالية، من خلال هذا الرابط.

للمصريين فى الخارج.. جوائز مسابقة «الهجرة»

- ستكون رحلة إلى القاهرة لمدة 3 ليالٍ.

- تشمل الرحلة تكلفة الإقامة بالإفطار وتذاكر الطيران والعودة من بولندا إلى القاهرة.

- تشمل الرحلة زيارات سياحية، لأكثر 3 أشخاص تحظى منشوراتهم على صفحاتهم الشخصية بتفاعلات «مشاركة وتعليقات وتفاعلات».

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وجدير بالذكر أن مبادرة «اتكلم عربي»، واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على اللغة والهوية العربية، لأبناء المصريين بالخارج.

حيث يكمن الهدف الرئيسي وراء إطلاق المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، فى تعريف كل مصري برموز بلده الوطنية، والتعريف بتاريخ وحضارة مصر.

المراحل التى تستهدفها المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

- تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، أبناء المصريين بالخارج، في أعمار من 3 إلى 6 سنوات.

- تستهدف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» أعمار من 6 إلى 12 سنة.

- تستهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» أعمار من 12 إلى 18 سنة.