«مكافحة الهجرة غير الشرعية» تنظم معرض «اشترى مصري» للحرف التراثية

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، المعرض التاسع للحرف التراثية تحت رعاية السفير سامح شكري، وزير الخارجية.

اشتري مصري

يأتي المعرض تحت عنوان «اشتري مصري» لتشجيع السفراء والدبلوماسيين المصريين على شراء هداياهم واحتياجاتهم من المنتجات المصرية ذات الجودة العالية، ولإتاحة فرص العمل لصغار المنتجين والحرفيين.

إقبال من المصريين والأجانب

ينعقد المعرض على مدار يومي 8 و9 يونيو الحالي، في مقر وزارة الخارجية، ويلقي إقبالا شديدًا من الدبلوماسيين المصريين والأجانب.