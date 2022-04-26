بالدمج بين التعليم والتسلية.. «اتكلم عربي» يشجع لتعلم لغتنا الجميلة «فيديو»

فيديو مدته 5 دقائق، نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توضح خلاله أهداف التطبيق الإلكتروني «اتكلم عربي.. وعيشها مصري»، وكيفية الدمج بيت التعليم والتسلية والمتعة، خلال التطبيق، ليساعد أبناء الجيلين الثاني والثالث، للمصريين بالخارج، على تعلم اللغة العربية، والحفاظ عليها، من خلال نشر العديد من القصص والأغاني والأنشطة العربية.

تطبيق «اتكلم عربي.. وعيشها مصري»

وجاء نص منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» عبر «فيس بوك» كالتالي: «رحلة ممتعة دمجنا فيها التعليم مع التسلية..تطبيق #اتكلم_عربي هيعلم أولادنا بالخارج اللغة العربية عن طريق الأغاني والقصص والأنشطة، رحلة ممتعة دمجنا فيها ما بين التعليم والتسلية والمتعة، تطبيق #اتكلم_عربي هيعلم أولادنا بالخارج اللغة العربية عن طريق الأغاني والقصص والأنشطة، يلا #اتكلم_عربي_وعيشها_مصري».

رابط الفيديو

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وتعد مبادرة «اتكلم عربي»، من أهم المبادرات التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على اللغة والهوية العربية، لأبناء المصريين بالخارج.

كما تهدف المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تعريف كل مصري برموز بلده الوطنية، والتعريف بتاريخ وحضارة مصر، وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، أبناء المصريين بالخارج، في أعمار من 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من 6 إلى 12 سنة، والمرحلة الثالثة من 12 إلى 18 سنة.

طرق تحميل تطبيق «اتكلم عربي.. وعيشها مصري»

- يمكن تحميل التطبيق للهواتف الـIOS من آب ستور، عبر هذا الرابط.

- يمكن تحميل التطبيق للهواتف الأندرويد من جوجل بلاي ستور، عبر هذا الرابط.