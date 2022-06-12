علياء أبو النجا: قارة أفريقيا لها أولوية قصوى في برامج الوكالة المصرية

قالت المستشارة علياء أبو النجا، ممثلة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، إن الوكالة تضع بناء القدرات والتدريب والتأهيل للكوادر الأفريقية على رأس أولوياتها، وأضافت أن الوكالة تعمل في 3 قارات بالعالم ولديها برامج في حوالي 80 دولة، مشيرةً إلى أن قارة أفريقيا لها أولوية مطلقة وقصوى في برامج التعاون والأنشطة التي تتيحها الوكالة المصرية.

4 مجالات للوكالة المصرية للشراكة

وأوضحت المستشارة علياء أبوالنجا خلال افتتاح الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية التي تنظمها التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، أن الوكالة تعمل في 4 مجالات رئيسية أولها مجال المنح الدراسية للطلاب الأفارقة في مجالات الطب والهندسية والاقتصاد والعلوم السياسية، وهناك حوالي ٥٧ طالبا أفريقيا يتواجدون الآن بالقاهرة في منح دراسية.

وأضافت أن المحور الثاني يتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية للدول الأفريقية في أوقات الجوائح والزلازل ومكافحة فيروس كورونا، مضيفة أن المحور الثالث يتمثل في إرسال الخبراء المصريين في مجالات الطب والاستراتيجية ومدرسين لغة عربية، كما أن هناك مستشفيات مصرية في عدد من دول القارة من بينها الجابون وبروندي وقريبا سيتم إنشاء مستشفى في سيراليون.

وقالت المستشارة علياء أبوالنجا أن المحور الرابع خاص ببناء القدرات والذي توليه الوكالة أهمية قصوى للأشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الأفريقية وتتطلب منا جميعا التعاون.

الدورة التدريبية

وأكدت ممثلة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الدورة التدريبية ستشهد عددا من المحاضرات في موضوعات مهمة مثل إدارة المياه ووقف الهدر الغذائي والتجربة المصرية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهم ملايين الأسر المصرية في قرى الريف المصري.

يشارك في الدورة التي تستمر لمدة 10 أيام 24 متدرباً من 17 دولة أفريقية وهي «بوركينا فاسو - الجابون - بوروندي - جنوب السودان - غينيا الاستوائية- سيراليون - الكاميرون - الكونغو برازافيل - جزر القمر - توجو - تشاد - مالاوي - سيشل - جيبوتي - زامبيا - الكونغو الديموقراطية- موريتانيا».