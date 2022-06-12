اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط بنسبة نجاح 65.8%

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، بنسبة نجاح بلغت 65.8%.

وأعلنت محافظة أسيوط، اليوم الأحد، ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوي المحافظة، وأكد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ظهور النتجية بعد انتهاء أعمال تقدير درجات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2021 - 2022.

وكان أولياء الأمور والطلاب ترقبوا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة أسيوط، حيث يتم الإعلان عنها بالصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط بموقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك من (هنا).

المحافظ يتصل بأوائل الإعدادية

وعقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بأسيوط يجري اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إتصالات هاتفية بأوائل الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة أسيوط، علي أن يتم لاحقا تنظيم حفل تكريم لجميع أوائل المراحل التعليمية ومن بينهم أوائل الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة أسيوط.

انتهاء التصحيح ورصد نتيجة الإعدادية 2022 بأسيوط...

وتتأخر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بأسيوط بسبب طول فترة التصحيح التي تم الإنتهاء منها نظرا لوجود أعداد كبيرة من الطلاب، ورصد الدرجات ومراجعتها داخل الكنترول بدقة حتي يأخذ كل طالب حقة.

ونشطت عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بأسيوط عقب إنتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل نحو 20 يوما، ويتم إعلان نيتجة الشهادة الإعدادية 2022 بأسيوط علي موقع وزارة التعليم، كما يتم إعلانها علي صفحات الإدارات التعليمية بمحافظة أسيوط.

وبعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 داخل محافظة أسيوط يتم فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين، حيث تتلقي الإدارات التعليمية التظلمات من أولياء الأمور والطلاب مقابل سداد رسوم عن كل مادة مع إعتبار الجبر مادة والهندسة مادة، ويوقع كل مدير إدارة تعليمية يوجد بها كنترول علي طلبات التظلم.

وكانت نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بأسيوط بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 63.2% واجتازالفصل الدراسي الأول للإعدادية العامة 53 ألف و358 طالباً من إجمالي عدد المقيدين البالغ عددهم 85 ألف و10 طالب.