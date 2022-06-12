«هيئة الدواء» تنصح المواطنين بقياس نبض القلب بانتظام لهذا السبب

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرا رسميا لها بالتزامن مع الاحتفالات بالأسبوع العالمي لاضطراب ضربات القلب، وقالت الهيئة إنه على الجميع الاهتمام برفع درجة الوعي بين المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية بأعراض اضطراب ضربات القلب، مشيرة في تقريرها الرسمي الذي نشرته على موقعها الرسمي أن معدل حدوث الوفاة عالميا بسبب السكتات الدماغية، والتي تحدث بسبب الرفرفة الأذينية للقلب، يمثل شخصاً كل 15 ثانية.

الاحتفالات بالأسبوع العالمي لاضطراب ضربات القلب

ونصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة قياس نبض القلب بانتظام، موضحة أن اضطراب ضربات القلب من الممكن ألا يسبب أي أعراض، وبالتالي فإن متابعة وقياس النبض ضروري لتفادي الأخطار التى تنتج من اضطراب ضربات القلب​.

وفي شأن آخر أضافت هيئة الدواء أن مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، تختلف من نوع لآخر، فمثلا تاريخ صلاحية السوائل الفموية، وهي «السوائل التي يتم تناولها عن طريق الفم»، تكون ٦ أشهر من تاريخ الفتح، أما المضادات الحيوية فيجب التأكد من الصيدلي عن تاريخ الصلاحية إذا لم تكن موضحة على العبوة.

تاريخ صلاحية السوائل الفموية

وتابعت الهيئة السوائل الخارجية تكون صلاحيتها ٦ أشهر من الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر، لكن هناك حالات تختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، لذلك على المواطنين في هذه الحالات الرجوع للمكتوب في النشرة الداخلية للدواء، واتباع الإرشادات المكتوبة بها.​

ودعت هيئة الدواء المواطنين بضرورة التواصل مع الخط الساخن للهيئة، لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بكافة الأمراض أو المنشورات الدورية المتعلقة بحس أدوية أو إضافة أدوية معينة والرد عليها بشكل مستمر من المصادر الرسمية لها.