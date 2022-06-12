 القوات المسلحة تفتتح فندق «جويل إن» المنصورة

افتتحت إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة فندق «جويل إن» المنصورة وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ كل الأعمال الإنشائية للفندق.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمنظومة المنشآت الفندقية والخدمية بالقوات المسلحة بكل محافظات الجمهورية وتقديم أفضل مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها.

وروعي في تصميم الفندق تطبيق أرقى التصميمات وفقاً لأحدث الإنشاءات الهندسية والفندقية المتطورة واستخدام أحدث المظاهر الجمالية داخلياً وخارجياً بما يسهم في بث مشاعر البهجة لكل الزائرين، فضلاً على توفير كل الإمكانيات والكوادر المؤهلة للعمل باتباع أحدث المعايير الفندقية العالمية.

وتعد نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة من أعرق الأماكن الخدمية لأبناء القوات المسلحة وأسرهم وكذلك الزائرين المدنيين، بالإضافة إلى توفير العديد من الخدمات الاجتماعية والترفيهية والرياضية بها.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتعظيم دور مؤسساتها الخدمية وتقديم خدمة ترفيهيه متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

حضر مراسم الافتتاح محافظ الدقهلية وعدد من قادة القوات المسلحة.