سعر الدولار اليوم الإثنين 13-6-2022 في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 13-6-2022، على استقراره في الأسواق المصرفية المصرية، وفقا لما أعلنته البنوك في بداية تعاملات اليوم.

ووفق بداية تعاملات البنوك في القطاع المصرفي، التي وردت صباح اليوم الإثنين 13 يونيو، وفي إطار الخدمات التى تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، وبنك مصر وبنك المصرف المتحد، والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، كما يلي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الإثنين 13 يونيو، نحو 18.65 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وفق بداية تعاملات البنوك اليوم، كما بلغ سعر وقيمة الدولار اليوم في بنك قناة السويس، نحو 18.73 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي مع بداية التعاملات، نحو 18.63 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك، في حين سجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 18.65 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم بموقع البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل اليوم الإثنين الموافق 13 يونيو سعر الدولار ببنك الإسكندرية 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك مع بداية التعاملات، في حين وصل سعره في بنك مصر إلى 18.65 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، وفق أول تعاملات للبنوك اليوم.

سعر الدولار في الدولي البنك التجاري

وبلغ سعر الدولار في الدولي البنك التجاري نحو 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وذلك مع بداية معاملات البنوك اليوم.

يذكر أنّ سعر الدولار شهد استقرارًا ملحوظا عند معدلاته المرتفعة فوق 103 نقاط، محافظًا على مكاسبه، لهذا يستعد المستثمرون لمتابعة تقرير التضخم الأمريكي المرتقب.