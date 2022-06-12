سعر الدولار اليوم الأحد 12-6-2022 في البنوك المصرية

حدث قطاع البنوك العاملة في مصر سعر العملة الأمريكية باعتبار أنّها المعيار لباقي العملات الأخرى، إذ يبحث يوميًا المواطنون عن سعر الدولار الأمريكي في عدد من المصارف البنكية والمالية منها بنك مصر والأهلي والمصرف المتحد والبنك المركزي وغيرها.

ووفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد 12 يونيو وفي إطار أهمية العملة الأمريكية وفي إطار ما تقدمه «الوطن» لقرائها نستعرض سعر الدولار في بنك مصر وبنك المصرف المتحد وبنك قناة السويس والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي، كما يلي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصلت قيمة وسعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 18.73 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد وصل سعر الدولار ليسجل نحو 18.65 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.84 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.65 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم في البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

وداخل بنك مصر وصل سعر الدولار إلى 18.65 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد.

سعر الدولار في الدولي البنك التجاري

كما بلغ سعر الدولار في الدولي البنك التجاري نحو 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار استقرارًا عند معدلاته المرتفعة فوق 103 نقاط، الجمعة الماضية، محافظًا على مكاسبه، إذ يستعد المستثمرون لتقرير التضخم الأمريكي المرتقب، الذي من شأنه أن يوجه مسار تشديد السياسة الفيدرالية، من جانب بنك الاحتياطي الأمريكي.