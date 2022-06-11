سعر الدولار اليوم السبت 11-6-2022 في البنوك المصرية

يهتم الناس بمعرفة سعر العملة الأمريكية الأهم في العالم؛ نظرا لتحكمها في اقتصاديات العديد من الدول وأسعار المنتجات المختلفة، لذا يبحث المواطنون عن سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، التي يختلف بها السعر من بنك لآخر.

وفي إطار أهمية العملة الأمريكية وفي إطار ما تقدمه «الوطن» لقرائها نستعرض سعر الدولار في بنك مصر وبنك المصرف المتحد وبنك قناة السويس والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.64 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.65 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم في البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر لنحو 18.65 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في الدولي البنك التجاري

كما بلغ سعر الدولار في الدولي البنك التجاري نحو 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 18.73 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

ووصل سعر الدولار في المصرف المتحد لنحو 18.65 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

يذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس هذا العام، مع مزيد من التوقعات حول زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعات السياسة في يونيو ويوليو.