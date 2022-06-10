سعر الدولار اليوم الجمعة 10-6-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار عمليات بحث كبيرة من المواطنين، إذ يهتم عدد كبير بمتابعة قيمة العملة الأمريكية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، التي يختلف بها السعر من بنك لآخر، لاسيما مع التغييرات العالمية المستمرة طوال الوقت.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض الأسعار في بنك مصر والمصرف المتحد وبنك قناة السويس والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، كما يلي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.65 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم في البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر لنحو 18.65 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.64 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 18.73 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار في المصرف المتحد لنحو 18.65 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس هذا العام، ومتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعات السياسة في يونيو ويوليو، إذ أن قراءة التضخم المرتفعة ستعزز التوقعات بمزيد من التشديد باقي السنة.