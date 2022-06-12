ماهو «سعر الضمان» للفلاح في الزراعات التعاقدية؟.. الوزارة توضح

قالت الدكتورة هالة رجب، مديرة مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة إن الزراعة التعاقدية هي قاطرة للزراعة المصرية خصوصا مع وجود تفتت حيازي ولكي يتم تجميع هذا التفتت الحيازي لابد أن يكون عن طريق هيئة منظمة لهذا مع زيادة دخل المزارع، وهو ما تقوم به الزراعة التعاقدية، حيث أنها تدرس جانب الطلب والمطلوب بالنسبة للسوق، وبالتالي يتم توجيه المزارع للشيء الذي يحتوي على عجز، «طالما الطلب موجود يعي المزارع جيدا أن محصوله سوف يتم شراءه وبأسعار مجزية، وبالتالي يخرج من دائرة التجار ممن يتحكمون به».

توجيه المزارع للسلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة

وأضافت مديرة مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «dmc» أنه يتم توجيه المزارع للسلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة من أجل تفادي التوزيع العشوائي لزراعة المحاصيل الزراعية، حيث أن اتجاه المزارعين لزراعة بعض الأصناف مثل اللب السوري والبطيخ وغيرها من الأصناف بسبب ارتفاع سعرها، أثر بشكل كبير على زراعة المحاصيل الزراعية الإستراتيجية الهامة.

الزراعة التعاقدية تقوم بدور إرشاد زراعي وترويج للمحاصيل

وشرحت مديرة مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة أن الزراعة التعاقدية تقوم بدور إرشاد زراعي وترويج للمحاصيل الزراعية، الأمر الذي لاقى استحسانا، ولكنه لم يكن استحسانا كبيرا، خصوصا وأن الأسعار ارتفعت والتجار بدأت تزايد والأسعار ارتفعت عالميا، مشيرة إلى أنه مع بدء الحرب الحقيقة بين أوكرانيا وروسيا ارتفعت الأسعار أكثر وبشكل ملحوظ خصوصا وأن دولة أوكرانيا تنتج 30% من عباد الشمس، مما أثر على السوق المصري.

الوزارة اتجهت لعمل ما يسمى بسعر ضمان للمزارع

وأشارت مديرة مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة إلى أن الوزارة اتجهت لعمل ما يسمى بسعر ضمان للمزارع وهو السعر العالمي، وهي توجيهات القيادة السياسية بأخذ صف المزارع قدر المستطاع، وبالفعل تم عمل سعر ضمان لمحصول الذرة وأصبح يساوي 6000 جنيها للأردب، بمعنى أنه لو حدث أي تغيرات بالأسعار وانخفص السعر عن هذا الرقم تشتريه الدولة بنفس الرقم.