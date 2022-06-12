وزير خارجية لاتفيا: مصر شريك مهم في مناقشة قضايا الإرهاب والأمن

قال وزير خارجية دولة لاتفيا إنّه من المهم عقد اجتماع تشاوري مع مصر، إذ نراها شريكًا في غاية الأهمية في عدد من التحديات الإقليمية والعالمية، أبرزها ملف الأمن والهجرة.

وأوضح وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك يجمعه مع نظيره المصري سامح شكري، أنّ الجانبان ناقشا الموقف في ليبيا والقضية الفلسطينية، وتم مناقشة الإمداد وتمديد الطاقة، وهناك فرص جديدة للتعاون مع مصر، وهذه نقطة في غاية الأهمية، ونتفهم أنه ستكون هناك زيارات للقاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة قضايا الهجرة.

مناقشة موقف للاجئين بمصر

وأضاف: «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يجد طريقة بتنظيم مزيد من الدعم، لاسيما فيما يتعلق باللاجئين وموقف اللاجئين بمصر، ومن ثم ملفات الطاقة والإرهاب والأمن وتحديات الأمن والهجرة، متابعًا «نحن نسعى للدفع قدما في تحقيق تطور في هذه المجالات وكذلك عندما يتعلق الأمر بانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، فكلها موضوعات يجب تغطيتها في الاجتماعات المقبلة بين رؤساء ووزراء مصر والاتحاد الأوروبي».