التعليم العالي: ربط البحث العلمي بالصناعة يحول المخرجات إلى منتجات

عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، اليوم، اجتماعًا برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتورة منى محمود عبداللطيف مدير المدينة، والدكتورة ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

ربط البحث العلمي بالصناعة

في بداية الاجتماع، أكد الوزير ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة، بهدف تحويل مخرجات البحث العلمي لمنتجات صناعية في مختلف مجالات الطاقة والمياه والزراعة، مشيرًا إلى ما حققته الوزارة من تطوير في منظومة التشريعات الخاصة بالبحث العلمي لدعم الباحثين والمبتكرين، ومنها إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

خطة التنمية المستدامة للدولة 2030

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التكامل والترابط بين المدينة والمؤسسات الأكاديمية، وذلك في ضوء التطورات التي شهدتها مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية التي وضعتها على الخريطة التعليمية والبحثية والعلاجية، مشيرًا إلى أهمية النشر العلمي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة البحث العلمي في مصر للنهوض بالبحث العلمي، وتطوير الأبحاث العلمية التي تخدم خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس إنجازات المدينة، وأهمها: أبحاث النشر الدولي في مجالات التطبيقات التكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة والسكان، والمياه، والطاقة، والبيئة وحماية الموارد الطبيعية، إضافة إلى المشاركة في العديد من المؤتمرات، وورش العمل، والندوات، والمحاضرات، والدورات التدريبية، وزيادة عدد براءات الاختراع، والحصول على العديد من الجوائز العلمية والتقديرية والتشجيعية، فضلًا عن توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون.

حملة توعية عن فيروس كورونا

وفي إطار الدور الريادي للمدينة في خدمة المجتمع، جرى إعداد وتنفيذ دورات شتوية وصيفية لطلاب المدارس، وشن حملة توعية عن فيروس كورونا لطلاب المدارس والعاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب.

من جانبها، أشارت الدكتورة منى محمود عبداللطيف، إلى حصول مدينة الأبحاث العلمية على المركز الـ11 في تصنيف سيماجو Scimago للمراكز البحثية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، بين 391 مركزًا وهيئة بحثية على مستوى دول نطاق التصنيف، فضلا عن حصولها على المركز الخامس على مستوى المراكز البحثية التابعة لمختلف الوزارات داخل مصر، والمركز الثالث على مستوى المراكز والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمركز التاسع على مستوى التصنيف ككل في الأداء البحثي كمعيار أول، والمرتبة الـ11 على مستوى التصنيف ككل في الابتكار كمعيار ثان، والمرتبة الـ20 على مستوى التصنيف ككل في التأثير المجتمعي كمعيار ثالث.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشؤون أعضاء هيئة البحوث كالترقيات، والإعارات، فضلًا عن الموافقة على تعيين بعض الباحثين بالمدينة.