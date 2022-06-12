عاجل.. وفاة العازف رومان بونكا.. شريك نجاحات الكينج محمد منير

توفى منذ قليل الموزع والعازف الألماني العالمي رومان بونكا، أحد أعضاء فرقة الفنان الكبير محمد منير، وأعلنت الصفحة الشخصية الخاصة بالعازف خبر وفاته عن عمر ناهز 71 عامًا.

أعلن الكينج محمد منير خبر وفاة رومان بونكا، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي معلنًا وفاة صديقه، قائلًا: "انتقل اليوم إلى رحمه الله الأخ وصديق العمر الفنان الكبير رومان بونكا".

رومان بونكا من مواليد عام 1951

رومان بونكا من مواليد مدينة فرانكفورت الألمانية، ولد في الثاني من شهر ديسمبر من عام 1951، واشتهر «بونكا» مع منير خلال مسيرته الفنية الطويلة، وقدم معه موسيقى ألبومه الغنائي الشهير «مدد يا رسول الله»

ويستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم في الإسكندرية في منتصف يوليو المقبل، ونشر محمد منير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «مستنيكم في إسكندرية يوم الجمعة 15 يوليو».