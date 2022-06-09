سماح أبو بكر عزت: «ديزني» تدعم المثلية ومحتواها لا يناسبنا

علقت سماح أبوبكر عزت، الكاتبة الصحفية المتخصصة في مجال أدب الأطفال، على الجدل المثار حول محتوى شركة «ديزني» الشهيرة للرسوم المتحركة، قائلة: إن محتوى قناة «ديزني»، خاطئ بالطبع، ولا يتناسب مع قيمنا إطلاقا، خاصة بعد أن قدمت القناة محتوى لدعم المثلية.

لابد من توفير البديل لأطفالنا

وأضافت سماح أبوبكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة السر»، عبر فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي خالد ميري، اليوم، أنه لا بد من توفير البديل لأطفالنا، وأن يكون هناك قناة مصرية، تقدم محتويات هادفة لهم.

عرض برامج للأطفال في التلفزيون قريبا

ولفتت إلى أن هناك أعمال يجر تحضيرها في القريب العاجل، وسيكون هناك أنشطة وبرامج سيتم تقديمها للأطفال، من خلال شاشات التليفزيون.

وتابعت الكاتبة الصحفية المتخصصة في مجال أدب الأطفال، أن القنوات الأجنبية، المخصصة للأطفال، يجب على أطفالنا عدم متابعتها، لأنها لا تناسب ثقافتنا العربية، أو المحتويات التي تقدم.