حجز دعوى منع عرض فيلم أصحاب ولا أعز للحكم بجلسة 31 مايو

أجلت المحكمة الاقتصادية، ثاني جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بحجب جميع المواقع التي نشرت فيلم «أصحاب ولا أعز»، بطولة الفنانة منى زكي، والذي أثار حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا، لجلسة 31 مايو للحكم.

أصحاب ولا أعز

وجاء في أوراق الدعوى التي حملت رقم 437 لسنة 22، المطالبة بحجب المواقع التي نشرت فيلم «أصحاب ولا أعز» بطولة الفنانة مني زكي، واختصم أحد المحامين الذي أقام الدعوى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته.

واستندت الدعوى لأحكام (155،79،73،9،2) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، تقع على عاتق المدعى عليهما مسؤولية عن جميع التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق مع قيم وتقاليد الشعب المصري وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

قصة فيلم أصحاب ولا أعز

وذكرت الدعوى، أنّه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور مأخوذة من مشاهد فيلم أصحاب ولا أعز، الذي تدور أحداثه حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء شرط أن تكون جميع الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.