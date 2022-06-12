«الرعاية الصحية»: 21 ألف عملية جراحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي

أبرزت الهيئة العامة للرعاية الصحية، من خلال انفوجراف بثته الهيئة على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إنجازات فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، خلال 15 شهرًا من إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

جاء ذلك عقب زيارة أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، مع وفد رفيع المستوى من وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، لمجمع الإسماعيلية الطبي، باعتباره هو الصرح الأكبر التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، التي قال خلالها «لا أستطيع أن أصدق أننا في مستشفى حكومي.. سأخبر اليابانيون عنما أحدثه المصريون من طفرة في القطاع الصحي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي».

تقديم 1.25 مليون خدمة طبية علاجية

أوضح الانفوجراف، أن الإنجازات شملت تقديم 1.25 مليون خدمة طبية علاجية ومستحدثة بأعلى معايير الجودة العالمية من خلال 3 مستشفيات تابعة للهيئة بالإسماعيلية، وتشمل مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو للكُلى والمسالك البولية، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، إضافة إلى تقديم 1.35مليون خدمة طبية من خلال 22 مركزًا ووحدة طب أسرة تابعين للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، بإجمالي 2.6 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

إجراء أكثر من 21 ألف عملية جراحية بكافة مستوياتها

كما شملت إنجازات فرع هيئة الرعاية بالإسماعيلية، إجراء أكثر من 21 ألف عملية جراحية بكافة مستوياتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية سواء الجراحات الكبرى والمتقدمة والمتوسطة وذات المهارة فضلًا عن الجراحات الصغرى، إضافة إلى تقديم 650 ألف خدمة معملية وتشخيصية من خلال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وكذلك تردد أكثر من 230 ألف مريض على العيادات الخارجية في كافة التخصصات الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وأبرز الانفوجراف، تقديم أكثر من 5200 برنامج تدريبي للقوى البشرية من العاملين بهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، سواء التدريبات في تخصصات الرعاية الأولية أو الثانوية، منذ بدء إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية في منتصف فبراير 2021، وحتى الآن.

وفيما يخص إنجازات هيئة الرعاية الصحية بمحور التحول الرقمي، فقد اختتم الانفوجراف بالإشارة إلى تشغيل 27 وحدة ومركزًا لطب الأسرة على النظام الإلكتروني لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى تشغيل منظومة المعامل LIS بـ24 منشأة طبية تابعة للهيئة بالإسماعيلية والأشعة PACS بـ2 منشأة طبية تابعة للهيئة، فضلًا عن تشغيل النظام الإلكتروني بالعيادات الخارجية لـ4 مستشفيات وبالأقسام الداخلية بمستشفيين