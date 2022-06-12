«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية من لقاح كورونا: لا تهملوها

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية للقاح كورونا، قائلًا إنّها عادية وليست جديدة أو غريبة، وتشبه التطعيمات الإجبارية التي يحصل عليها الأطفال، وتتضمن «ارتفاع درجة الحرارة، احمرار موضع التطعيم، تكسير في العضلات، والرغبة في النوم والراحة».

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ«الوطن»، أنّه لا داعي للخوف من الجرعة التنشيطية للقاح كورونا، موضحًا أنّها نفس الأعراض الجانبية للجرعتين الأولى والثانية.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وعن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر، قال عبدالغفار إنّ عددهم وصل لنحو 3 ملايين مواطن، مطالبًا الجميع بعدم تجاهل الحصول على الجرعة التنشيطية، لدورها في تعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر من وقت لآخر.

وأوضح المتحدث باسم وزار الصحة أنّ هناك توقعات بظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، متابعًا أنّ «كوفيد - 19» كباقي الفيروسات، حيث سمتها الرئيسية «التحورات».

رسالة للحاصلين على لقاح جونسون في مصر

وأشار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إلى أنّ موعد الحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بعد 3 أشهر فقط وليس 6، موضحًا أنّ من حصل على لقاح جونسون عليه الحصول على الجرعة التنشيطية بعد شهرين فقط.

وأضاف أنّه رغم انخفاض المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر، فإنّه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، كالابتعاد عن الزحام وارتداء الكمامات خلال التجمعات، والبعد عن التكدس للحفاظ على الاستقرار في الإصابات، خاصة أنّ الفيروس يعيش في فترة راحة.