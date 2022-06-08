انطلاق فعاليات برنامج الرعاية الصحية لذوي القدرات والهمم بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بذوي القدرات والهمم لإقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية في الحياة الكريمة والمشاركة في بناء وتنمية الوطن، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، مشيداً بالمبادرات التي تطلقها مديرية الشباب والرياضة لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لذوي الهمم ورعاية المتميزين منهم رياضياً وصحياً والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة.

برنامج الرعاية الصحية لذوي القدرات والهمم

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى انطلاق فعاليات برنامج الرعاية الصحية لذوي القدرات والهمم من أصحاب الإعاقات الذهنية، تحت شعار «كلنا معاك»، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة «مكتب قادرون باختلاف»، بالتعاون مع لجنة شئون ذوي الهمم بمحافظة الشرقية وجمعية الأسرة المتألفة لرعاية المعاقين ذهنيا، وذلك على مدار يومين في الفترة من 7- 8 يونيو الجاري بالصالة المغطاة بالزقازيق.

رفع وعي المواطنين حول الإعاقة

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يهدف إلى رفع وعي المواطنين بالإعاقة وذوي الهمم، وأهمية الكشف المبكر عن مسببات الإعاقات وإتاحة الخدمات الصحية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية من أبناء المحافظة، مشيرا أن برنامج الرعاية الصحية لذوي الإعاقات الذهنية يتم من خلال قافلة طبية تقوم بإجراء الكشف الطبي على النظر والأذن، بجانب تنفيذ العديد من ندوات التوعية لأولياء الأمور، وكذلك تنظيم رحلة ترفيهية ومهرجان رياضي وترويحي.