المؤبد للمتهم بهتك عرض طفلة بالمرج.. «قالها تعالي اجيبلك لبس جديد»

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، صاحب محل منظفات بالسجن المؤبد، لإدانته بخطف طفلة وهتك عرضها في منطقة المرج.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 17574 لسنة 2021 جنايات المرج، قيام المتهم «عبدالعال.م» صاحب محل منظفات، بخطف الطفلة المجني عليها «م.ن»، بالتحايل، عندما تقابل معها حال سيرها بالطريق العام، وأوهمها بإعطائها ملابس جديدة تناسبها فأجابته لطلبة فاصطحابها لمسكنه مباعدًا بينها ذويها، وهتك عرض الطفلة المجنى عليها بالقوة.

وأضافت أوراق القضية، أنّه عقب إتمام المتهم لجرمه السابق وهو هتك عرض الطفلة المجني عليها، أشهر في وجهها سلاحاً أبيض، مهددًا إياها وشل مقاومتها وحسر عنها ملابسها حتى كشف جسدها ولمسه.

وجاء في أوراق القضية أيضا، أن المتهم ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وهي قيامه بحجز الطفلة المجني عليها دون أمر أحد من الحكام المختصين، وفى غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوئح بالقبض على ذوى الشبهة الطفلة المجنى عليها بأن استدرجها لمكان قصى عن أعين الآخرين وعذبها بدنيا.

كما ارتكب المتهم الجنحة محل الاتهام، وهي إحرازه سلاحا أبيض عبارة عن «سكين»، من دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بأن طفلته التي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها «قاصر»، تعرضت لعملية هتك عرض على أحد الأشخاص وذلك بعد أن قام بخطفها عن طريق التحايل بعد أن أوهمها بأنه سيعطيها ملابس جديدة، واحتجزها داخل شقته وتعدي عليها.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وبعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة تم إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف تفصيليا بارتكابه للواقعة، مبديا ندمه الشديد على ما فعله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي وجهت له تهمة الخطف وهتك العرض وبعدها أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق على المتهم بالسجن المؤبد.