ربة منزل تتخلص من نجلة زوجها في بني سويف.. «كنت بحاول تأديبها»

تخلصت ربة منزل من نجلة زوجها بضربها حتى فارقت الحياة بهدف تأديبها، بحسب اعترافها لرجال الأمن عقب إلقاء القبض عليها، وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة.

مستشفى الواسطى تستقبل جثة طفلة

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي، اليوم الأحد، طفلة عمرها 5 أعوام، وبها إصابات بالوجه ونزيف بالأنف، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مدير مستشفى الواسطى المركزي، بوصول «فرحة.ع»، 5 أعوام، مقيمة قرية أبويط، التابعة لدائرة المركز، بها إصابات في الوجه ونزيف بالأنف، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، والذي وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث.

وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الكشف عليها.

التحريات: زوجة الأب وراء قتلها بالاعتداء عليها ضربًا

دلت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى، برئاسة المقدم محمد محروس، أن زوجة الأب وراء وفاة الطفلة، وألقي القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

وقالت المتهمة أمام رجال المباحث في مركز شرطة الواسطى، إنها قامت بالتعدي على الطفلة المجني عليها بالضرب بالأيدي، وإحداث الإصابات التي أودت بحياتها بدعوى تأديبها ومنعها من الخروج من المنزل.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.