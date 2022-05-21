إصابة 3 فتيات وسيدة في تصادم ربع نقل بالرصيف في الواسطى

أصيب 3 فتيات وسيدة بإصابات متنوعة، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف، أمام قرية «ميدوم»، بدائرة مركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، اليوم السبت، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بتصادم سيارة برصيف شمال بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف أمام وحدة إسعاف «ميدوم»، بمركز الواسطى، شمال المحافظة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور، وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه العناية الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، ويجري عمل الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي المصابين وهم: «نورا محمود عبد المحسن»، 18 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و«رضا صلاح عبود»، 17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و«حليمة قرني عبد المحسن»، 55 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و«آية أمين طه»، 19 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهن من قرية «صفط الشرقية» بمركز الواسطى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.